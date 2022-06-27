العبدلي المقال يوقع مذكرة تفاهم مع شركة إماراتية لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهروضوئية

العنوان – طرابلس

وقع رئيس مجلس إدارة الشركة العامّة للكهرباء المقال وئام العبدلي مذكرة تفاهم مع شركة «دبليو سولار» للاستثمار إحدى شركات ألفا ظبي القابضة.

ويأتي توقيع المذكرة بهدف تطوير شراكة استراتيجية، وتعاون طويل الأمد في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا، حيث ستستثمر «دبليو سولار» في قطاع الطاقة الخضراء في ليبيا.

وسيكون الاستثمار من خلال بناء محطات توليد الطاقة الكهروضوئية الشمسية، وبيع صافي الطاقة المقدمة من المحطات إلى الحكومة الليبية.

وقال العبدلي :”إنّه ليس هناك شك في أنّ مذكرة التفاهم مع «دبليو سولار» مهمة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا”.

وأضاف :”الحكومة، أظهرت نية جادة لزيادة الطاقة المتجددة في وقت نبدأ فيه بإطلاق العنان للاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة”.

وأشار إلى أن وجود شريك مثل«دبليو سولار» سيساعد بالتأكيد في تسريع جدول أعمال الطاقة الخضراء الوطنية.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دبليو سولار» ظفر محمد، :”إنّ هذه الاتفاقية تاريخية للشركة التي تتطلع إلى تنمية عملياتها في أفريقيا وإقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركاء الرئيسيين”.

وأضاف محمد، أنه سيتم تصميم برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 500 ميغاوات في مرحلته الأولى مع هدف طويل الأجل يبلغ 2000 ميغاوات، حيث ستمتلك دبليو سولار المشروع وتشغله لمدة 25 عاماً من بدء الإنتاج.