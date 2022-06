العباني: ما حدث في الاجتماعات الأخيرة بالقاهرة هو شرعنة لتأجيل الانتخابات

ليبيا – أرجع عضو مجلس النواب محمد عامر العباني عدم إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا لعدم وجود إرادة لدى أعضاء مجلسي النواب والدولة بالنزول عن خشبة المسرح السياسي وفقدان مراكزهم ومصالحهم الحالية.

العباني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، قال: “أتوقع عدم إجراء انتخابات نهاية العام الحالي ولا العام المقبل”.

ورأى أن ما حدث في الاجتماعات الأخيرة بالقاهرة هو شرعنة لتأجيل الانتخابات، وذلك بتكرار الحديث عن وجود خلافات جوهرية كأنها لم تكن معلومة للجميع قبل مباحثاتهم في مصر.

وتابع العباني: “حتى اتفاقهم على إطار دستوري لا يعني ذلك التزامهم بالتنفيذ والتوجه للانتخابات كما يتصور البعض”.

العباني ختم بالقول: “هم مصابون بداء الالتصاق بكراسي السلطة؛ ولذا سيبحثون عن عراقيل أخرى ليختلفوا حولها مستقبلاً، وبالتالي يتم تقويض العملية برمتها”.

