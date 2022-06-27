السفير التركي لـ«اللافي»: ندعم المسار السياسي في ليبيا للوصول إلى الانتخابات

التقى عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، “كنان يلماز”، وذلك لبحث آخر مستجدّات العملية السياسية في ليبيا.

ورحب اللافي، بالسفير التركي، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وبدور تركيا في دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعم الحوار بين جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، عبر مساراتها المختلفة.

وأكد اللافي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية متفق عليها، هي الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا.

وأشار إلى أن إعلان المجلس الرئاسي، عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، يأتي من أجل إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.

من جهته أكد السفير التركي، دعم بلاده للمسار السياسي، للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع، مشيدًا بالدور الأساسي للمجلس الرئاسي في هذه المرحلة، وبما أنجزه في إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، واستمراره في العمل على الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي والاستقرار والسلام، على حد تعبيره.