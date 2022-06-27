باشاغا يشكل لجنة لبحث أوضاع معبر امساعد الحدودي مع مصر

أصدر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قرارا بتكليف لجنة بالاطلاع على أوضاع معبر امساعد الحدودي والوقوف على احتياجاته وأسباب القصور في مستوى الخدمات المقمة فيه.

وبحسب القرار رقم 11 لسنة 2022 يؤذن للجنة التواصل المباشر مع السلطات المختصة في مصر وإعداد خطة عمل مشتركة بين ليبيا ومصر بما يحقق أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين عن طريق معبر امساعد الحدودي.

وبموجب القرار تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها لرئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات حسب الاختصاص.

ويترأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني بعضوية وزراء الخارجية والداخلية ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.