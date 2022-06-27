دفاع الدبيبة تنفي تغيير النصب الحدودية مع تونس

العنوان – طرابلس

نفت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين تغيير النصب الحدودية مع تونس، واعتبرتها غير صحيحة.

وأكدت الوزارة أن مدير مكتب وزير الدفاع عميد جبريل الشتيوي، اطلع على تقرير فريق عمل لجنة الحدود البرية والبحرية.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الشتيوي اطلع خلال إعادة بناء وطلاء النصب الحدودي، على تقرير الأعمال المنفذة والجارية على النصب الحدودية.

وأشارت إلى أن الحاضرون أكدوا أن هذه النصب الحدودية محددة بإحداثيات واضحة ومعتمدة بناءً على اتفاقية موقعة عام 1910م بين ليبيا وتونس.

وكانت مديرية أمن السهل الغربي، أعلنت أمس الأحد، عن رصدها وجود تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس، في منطقة «سانية الأحيمر»، والتي تتبع الأراضي الليبية؛ حيث جرى ضمها إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان شرق (السانية) بمسافة تقدر بحوالي 150 مترًا شرقًا ونحو 6 كيلو جنوبًا.