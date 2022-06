ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن الموقف الغربي لن يضيف إلا مزيدًا من الانقسام.

العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخباربة المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال: إن الحديث عن حكومه بديلة عن حكومه الاستقرار غير واقعي ولن يقدم أي شيء.

وأضاف العرفي: “لم يتضح شيء عن لقاء عقيلة والمشري، ولا بخصوص ما سيتم الإعلان عنه”.

The post العرفي: الحديث عن حكومه بديلة عن حكومة الاستقرار غير واقعي ولن يقدم أي شيء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية