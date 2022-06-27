غاكوسو: الانتخابات ليست الحل لمشاكل ليبيا بل المصالحة أولا

أعرب وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود غاكوسو، عن اقتناعه بأن ليبيا تحتاج إلى المصالحة الوطنية قبل إجراء الانتخابات، منوهاً بأنها ليست الحل لمشكلات الدولة الليبية.

غاكوسو الذي تترأس بلاده اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، أوضح أن المصالحة خطوة ضرورية خصوصا بعد فشل تنظيم الانتخابات، وانتهاء صلاحية خارطة الطريق التي نفذت برعاية الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لا يزال بحاجة إلى بذل جهود لإعادة الليبيين إلى طاولة المفاوضات؛ من أجل الخروج من الفراغ السياسي.