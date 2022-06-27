«وزير داخلية الدبيبة»: أنا ممتن لمواجهة عصابات المخدرات

أقيم اليوم الإثنين بمدرج وزارة الداخلية بطرابلس احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والذي يصادف يوم 26 يونيو من كل عام.

وحضر الاحتفالية وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “خالد مازن” ووكيل الوزارة لشؤون المديريات “بشير الامين” ورئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لواء “عادل عبد العزيز” بجانب عدد من مدراء الإدارات ومدراء أمن وضباط وضباط صف بالوزارة وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبحسب بيانه، ألقى الوزير كلمة اعرب فيها عن امتنانه لجهود رجال الأمن في مكافحة هذه الآفة والتضحيات التي يقدمونها في محاربة الخارجين عن القانون والمتسببين في دخولها إلى ليبيا، وفق قوله.

كما شدد على أهمية تكاثف الجهود بين جميع شرائح المجتمع الفاعلة من أجل التنبيه على خطورة المخدرات وترويجها وخاصة فئة الشباب والذي تعد الفئة الأكثر استهدافاً، وأنه يجب علينا أن نقف جميعا مع رجال الأمن حتى نكون سداً منيعا في وجه هذه العصابات.

هذا وألقيت مجموعة من الكلمات التي تمحورت حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وخطرها على أمن وسلامة المجتمع والجهود التي تبذل من قبل الأجهزة المعنية في مكافحة هذه الظاهرة التي تفتك بالشباب والبلاد.