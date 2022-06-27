شركة البريقة تعلن سبب الزحام أمام محطات الوقود في بنغازي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أن سبب الزحام الذي شهدته مدينة بنغازي اليوم الاثنين هو الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل الجهات الأمنية ذات الاختصاص بعد حادثة حريق شاحنة بمحطة وقود 422 الرحبة منتصف الشهر الماضي.

وأكدت شركة البريقة في بيان لها أنه تقرر تزويد محطات الوقود بوسط مدينة بنغازي بعد منتصف الليل فقط مما سبب إرباكا في عمليات توزيع الوقود حسب إفادة شركات التوزيع.

وبينت شركة البريقة أنه سيتم تزويد كافة محطات توزيع الوقود وفق المعتاد سابقا لفض ازدحامات المحطات بالتعاون مع الجهات الأمنية والتوجيهات الصادرة بالخصوص.

وطمأنت الشركة المواطنين في مدينة بنغازي وضواحيها بتوفر الوقود بنوعيه بشكل كامل وأن خزانات الشركة لا تعاني من أي نقص وأن شركات التوزيع تستلم مخصصاتها اليومية من الوقود كاملة وزيادة من مستودعات الشركة مؤكدة استمرار وصول النواقل البحرية الحاملة للوقود والغاز بشكل اعتيادي ومنظم دعما لأرصدة الخزانات المتوفرة وفق الخطط التنفيذية للشركة.