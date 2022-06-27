«البريقة»: إجراءات الجهات الأمنية في بنغازي سبب أزمة الوقود

أرجعت شركة البريقة لتسويق النفط أزمة توافر الوقود في بنغازي إلى «الاجراءات الإحترازية» التي تتخذها الجهات الأمنية في المدينة منذ حادثة حريق شاحنة بمحطة وقود 422 الرحبة في 24 مايو الماضي.

وعقب هذه الحادثة وضعت الإدارة العامة للبحث الجنائي 8 تعليمات فيما يخص تعبئة الوقود في بنغازي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين إن الجهات الأمنية قررت تزويد محطات الوقود بوسط بنغازي بعد منتصف الليل فقط مما تسبب بإرباك عمليات توزيع الوقود، وهو ما ذكرته شركات التوزيع.

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«البريقة»: ملتزمون بنظام التزويد المعتاد

وأضافت «البريقة» أنه سيجري تزويد جميع محطات توزيع الوقود وفق المعتاد في الفترات السابقة، وذلك لفض ازدحامات المحطات اعتبارا من اليوم الإثنين، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

كما أكدت الشركة توافر الوقود، وأن خزاناتها لا تعاني من أي نقص ، وأن شركات التوزيع «تستلم مخصصاتها اليومية من الوقود كاملة وزيادة».

وأشارت إلى استمرار وصول النواقل البحرية الحاملة للوقود والغاز بشكل اعتيادي ومنظم «دعما لأرصدة الخزانات المتوافرة وفق الخطط التنفيذية للشركة».