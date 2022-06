مؤسسة النفط: ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 ساعة ما لم يتم استئناف الإنتاج

ليبيا – أفادت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تدرس إعلان حالة القوة القاهرة مع استمرار الإغلاقات في منطقة خليج سرت.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال: “ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال الـ72 ساعة القادمة ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت”.

ودعا جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد والسماح بتدفق النفط وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد ونحث على التمسك بسيادة ليبيا.

وأضاف صنع الله قائلًا: “نحن أمام واقع يتكرر، هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولكننا لن نقف مكتوفي الايدي بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية”.

و أردف صنع الله قائلًا: ” الحكومة مسؤولة على سيادة مؤسساتها ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير كائنًا من كان من كان من أن يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات، ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية ولا نقبل أن يمتثل أي منهما في أحد الجوانب، بينما يغض الطرف عن جانب آخر”.

وفي سياق متصل، قال صنع الله: ” لست سياسيًا ولكن باستطاعتي أن أدلكم على الاتجاه الصحيح، فاستقرار ليبيا يبدأ من إدارة مواردها، وستجدون قطاع النفط متحمسًا للعمل والقيام بدوره الفني وغير السياسي يحفزهم تفهم النخبة السياسية النقية على خصوصية هذا القطاع الحيوي ودوره في حاضر ومستقبل البلاد”.

وفي شأن بيان الدول الخمس، رحب صنع الله بمضمون البيان معلقًا: ” يسرني كثيرًا تأكيد هذه الدول الفاعلة على أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي، وأن تكون حزمة النفقات العامة الأساسية للعام 2022 واضحة وتعكس الأولويات في الإنفاق على قطاع النفط المهترئ، مع وجود إجراءات صارمة للتتبع والتحقق والإبلاغ والتدقيق، وهذا يساعد قطاع النفط في القيام بمهامه ودوره دون اية معوقات”.

صنع الله اختتم: “الوضع جد خطير، فاستمرار تشغيل المرافق الحيوية من محطات كهرباء وتحلية مياه الشرب والمصانع الاستراتيجية – بانتظام – مرتبط ارتباطًا شرطيًا باستمرار إنتاج النفط الذي يتم مبادلة جزء منه بالوقود الموجه للمرافق الحيوية بموافقة الحكومة، بسبب توقف مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية عن تغذية حساب المحروقات منذ ستة أشهر، وقد انخفضت معدلات الصادرات النفطية بشكل لا يمكننا مواجهة الطلب على المحروقات في القادم من الأسابيع ونتوقع أن تقوم الشركة العامة للكهرباء بطرح الأحمال لعدم توفر التمويل اللازم لتأمين الوقود السائل”.

The post مؤسسة النفط: ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 ساعة ما لم يتم استئناف الإنتاج first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية