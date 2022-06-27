نائب رئيس المجلس الاجتماعي بوادي الحياة لـ “ليبيا الحدث”: نقف صفا واحدا مع ثورة الكرامة والحكومة المكلفة من البرلمان

حيا نائب رئيس المجلس الاجتماعي بوادي الحياة و مقرر المجلس الأعلى لقبائل إقليم فزان عمر الدوجالي القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على تأمين الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه.

الدوجالي، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، قال: “أيدنا القيادة العامة والتقينا بالمشير خليفة حفتر عدة مرات وناقشنا معه قضايا الجنوب وكان داعما لنا على الدوام”.

وأشار الدوجالي إلى أن مجلس وادي الحياة أوباري يضم 25 مجلسا اجتماعيا كلها داعمة لثورة الكرامة منذ انطلاقها، مؤكداً بأن المجلس الاجتماعي والجمعية العمومية للمجلس بوادي الحياة يستنكر ويرفض ما حدث من بيانات واجتماعات مشبوهة.

ونوه بأن التجمع كان خارج مناطق وقرى وادي الحياة في منطقة صحراوية مشبوهة، مثمناً ما قامت به الجهات الأمنية ضد هذه التجمعات التي لا تمثل أهالي الجنوب.

واختتم قائلاً: “نقف صفا واحدا مع ثورة الكرامة والحكومة المكلفة من البرلمان وحقوق المواطنين في كل مكان”.