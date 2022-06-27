اللافي لـ«صنع الله»: لابد من حلحلة الإشكاليات التي تعيق عمل مؤسسة النفط

التقى عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ظهر اليوم الإثنين، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بحضور عضو مجلس النواب أبوبكر سعد.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن اللقاء، يأتي لمتابعة عمل المؤسسة، واستعراض بعض الإشكاليات التي تواجهها.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إحاطةً لـ«اللافي» تناول فيها عدداً من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية، وسير إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية.

وأكد اللافي، خلال الاجتماع، أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعيق عمل المؤسسة، لما تمثله من أهمية كبيرة، كون النفط المورد الأساسي للاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود لضمان النهوض بهذا القطاع المهم.‏