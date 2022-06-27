الحويج في اجتماعه مع الدبيبة: محزون الدقيق كاف.. ولا مخاوف من توفيره للمخابز

أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن المخزون الدقيق في ليبيا كافٍ، مضيفا: «لا توجد أي مخاوف من توفيره للمخابز بالسعر المعتمد من الوزارة».

وأشار الحويج إلى متابعته مدى توافر الدقيق، مع الإدارات المختصة بالوزارة بشكل مستمر؛ وذلك خلال اجتماع الحويج مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الاثنين.

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وتناول الدبيبة والحويج الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن إنشاء ديوان الحبوب، واختيار كفاءات إدارية لإدارته وإعداد الهيكل التنظيمي الذي يحقق أهدافه.