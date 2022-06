ليبيا – اعتبر الباحث المختص في الشأن التركي فرج دردور أن المحك الحقيقي لأي حكومة هي رفع الحرج عنها أمام مواطنيها، وذلك بإنهاء معاناتهم، وهذا لن يتحقق الا بالسيطرة الكاملة على الحقول والموانئ النفطية.

دردور قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه يجب على قادة الجيش أن تكون لديهم خطة جاهزة لاجتياح الحقول والموانئ النفطية والتعامل بقسوة مع المجرمين مخربي اقتصاد ليبيا.

وأضاف: غير ذلك، فإن الحال سيستمر من سيئ الى أسوأ، وستبقى العصابات في شرق ليبيا تبتز الحكومات، وتظل العمليات الجراحية المستمرة تستنزف دماء الليبيين عبر المناوشات بسبب حالة الاحتقان.

دردور: على قادة جيش حكومة الوحدة التعامل بقسوة ووضع خطة لاجتياح الحقول والموانئ النفطية

