مستشفى صبراتة التعليمي يستقبل 12 أفريقيًا مصابين بإطلاق نار عشوائي

أكد مستشفى صبراتة التعليمي استقباله 12 حالة (عمالة أفريقية ) مصابين بأعيرة نارية نتيجة إطلاق نار عشوائي تعرضوا له.

وقال المستشفى في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين، إن المصابين تعرضوا لإطلاق النار «في إحدى المدن المجاورة لمدينة صبراتة».

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وأكد البيان إستقبال جميع الحالات المستعجلة و إنقاذ حياتهم داخل القسم وإجراء لللازم من انعاش و عمليات و تصوير أشعة و مدواة وتنظيف الجروح، مشيرا إلى جهود العاملين بقسم الإسعاف ووحدة الانعاش وقسم العمليات الجراحية في إنقاذ المصابين.