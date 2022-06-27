اليعقوبي لـ«الدبيبة»: لا عهد لك ووعودك جميعها غير ملزمة

ذكرت السيدة اليعقوبي، عضو مجلس النواب ولجنة الحوار السياسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بوعده أمام ملتقى الحوار السياسي بحل أزمة الكهرباء خلال 10 أشهر على أقصى تقدير.

جاء ذلك خلال تعليقها، عبر حسابها بـ”تويتر”، على أزمة إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا وإحالته للتحقيق.

وقالت اليعقوبي:” جمّد مجلس إدارة شركة الكهرباء ويعين محمد إسماعيل مدير تنفيدي، في محاولة فاشلة لامتصاص غضب الشارع رغم أن مجلس الإدارة شريك فيما يحدث”.

وأضافت:” لكن المشكلة الأساسية فيك يادبيبه للتذكير بكلامك مردود عليك يا دبيبه مع علمنا بأنك لا عهد لك ووعودك جميعها وعود غير ملزمة” متساءلة:” أين الصديق الصور، النائب العام؟”.

وشاركت اليعقوبي، فيديو لـ«الدبيبة» خلال مناقشته مع لجنة الحوار السياسي، التي اختارته رئيسًا للحكومة، قال خلاله:” الكهرباء حديث الزمن، وأزمة الكهرباء مشكلة كبيرة بدأت سياسياً للحصول على مكاسب سياسية”.

ووعد الدبيبة، الشعب الليبي، خلال حديثه، بحل أزمة الكهرباء، قائلا:” لو تم التركيز على المشكلة سيتم حلها بسرعة كما تم في دول الجوار، وكيف نجحت مصر في حل مشكلة الكهرباء في وقت قياسي؟”

وتابع:” قادرون على حل المشكلة خلال 6 أشهر أو 10 أشهر حلاً جذرياً، ونحن قادرون على حل هذه المشكلة وخبرتنا كافية على حلها وحل ما هو أكبر منها”.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، قرارا بإيقاف مجلس إدارة شركة الكهرباء وإحالته إلى التحقيق.

وبحسب قرار الدبيبة رقم 288 لسنة 2022 يعين (مدير شركة الخدمات العامة) محمد إسماعيل مديرًا عامًا مؤقتا لشركة الكهرباء، على أن يعمل إسماعيل في إدارة شركة الكهرباء تحت الإشراف المباشر للدبيبة.

ونص القرار على تشكيل لجنة تحقيق من وزير الحكم المحلي وعضو إدارة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء وعضو عن الجمعية العمومية للشركة يختاره إسماعيل.

وتتولى اللجنة التحقيق الإداري مع مجلس إدارة الشركة في أسباب أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية، خاصة في تأخر الشركة في إدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من مجلس الإدارة سابقا.