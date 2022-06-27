مندوب أميركا: شخصيات مسلحة غير الشرعية تعقد الصفقات لتحديد من سيكون في السلطة

أعرب نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز عن قلق بلاده البالغ من الوضع في ليبيا، مشيرة إلى أن «مجموعة من الشخصيات المسلحة غير الشرعية قضت الأشهر الستة الأخيرة تعقد الصفقات لتحديد من سيكون في السلطة».

وأضاف ميلر في كلمته إلى مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة التي عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا مساء اليوم الإثنين، أن القول بانتهاء ملتقى الحوار الليبي «ملهاة» و«لا يكسر الجمود السياسي وواقعه يزيد من غياب اليقين»، لافتا إلى أن القادة الليبيين «كثيرا ما يبررون ذلك من أجل تأخير الانتخابات لتمديد وقت بقائهم في السلطة».

وحث ميلر القادة الليبيين على التوافق والدفع نحو إجراء الانتخابات لأن هناك «3 ملايين في ليبيا ينتظرون السماح لهم بالتصويت» من اجل اختيار ممثليهم في السلطة، معلنا ترحيبها بالاجتماع المرتقب لرئيسي مجلسي النواب والدولة في جنيف غدا الثلاثاء برعاية الأمم المتحدة للتوافق على الإطار الدستوري للانتخابات.

ودعا الدبلوماسي الأميركي مجلس الأمن إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة، قائلا: «الوقت قد آن لهذا المجلس حتى يمدد الولاية للبعثة الأممية لمدة عام كامل كي تكون فاعلة».