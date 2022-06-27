وزيرا العمل والصحة يبحثان احتياجات المراكز الطبية في المنطقة الجنوبية وحلحلة المشاكل التي تعانيها

التقى وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف رفقة وزير الصحة عثمان عبدالجليل بمدير مستشفى سمنو القروي والمدير المساعد لمركز العقم سبها والأطقم الإدارية المصاحبة لهم للوقوف على احتياجات هذه المراكز وحلحلة المشاكل التي تعانيها.

وتعهّد وزير الصحة خلال هذا اللقاء الذي التئم بمدينة سرت بتوفير احتياجات هذه المراكز وتطوير قطاع الصحة في ليبيا، عامة والمنطقة الجنوبية بصورة خاصة.

كما تفقد وزير العمل والتأهيل مكتب العمل والتأهيل بمدينة سرت صباح اليوم وذلك للاطلاع على سير العمل والوقوف على احتياجات مكاتب العمل بالبلديات ووضع خطط جديدة لحلحلة كل الصعاب والنهوض بمكاتب العمل نحو الافضل في المستقبل القريب.