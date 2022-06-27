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الدبيبة: ملتزمون بخدمة حجاجنا والتكفل بكافة بمصاريفهم

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، توجه أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام من ليبيا إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” يتوجه اليوم أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام من ليبيا باتّجاه الأراضي المقدسة”.

وأضاف:” نسأل الله أن يتقبل منهم، وأن يعيدهم بخير”.

وتابع:” نُجدد التزامنا بخدمتهم ومتابعتهم فترة تواجدهم بالمملكة السعودية إلى حين عودتهم إلى ليبيا، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالتكفل بكافة بمصاريف الحجاج لهذا العام”.

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صحيفة الساعة 24

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