اقعيم يؤكد: ضخ الوقُود إلى المحطات سيزداد وستعمل المحطات على مدَار 24 ساعة على توفير البنزين و الديزل دون إغلاق

أكد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم بأنّ ضخ الوقُود إلى المحطات سيزداد وستعمل المحطات على مدَار 24 ساعة على توفير ” البنزين و الديزل ” دُون إغلاق حتى انتهاء الازدحام، نتيجة ازدياد الطلب والاستهلاك الناجم عن طرح أحمال الشبكة الكهربائية.
جاء ذلك عقب اجتماع طارئ لاقعيم مع مُمثّلي الشركات النفطية العاملة في البلاد مثل البريقة – الراحلة – ليبيا للنفط – الشرارة – خدمات الطرق السريعة.
ونوهت وزارة الداخلية بأنه يجب على سُكّان مدينة بنغازي والمناطق المُجاورة بعدم الحاجة إلى الهلع والازدحام أمام محطات توزيع الوقُود، وتخزين كمّياتٍ منها في المنازل حِرصاً على سلامة المواطنين مِن وقُوع أي حوادث خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة .
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