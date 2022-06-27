اقعيم يؤكد: ضخ الوقُود إلى المحطات سيزداد وستعمل المحطات على مدَار 24 ساعة على توفير البنزين و الديزل دون إغلاق

أكد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم بأنّ ضخ الوقُود إلى المحطات سيزداد وستعمل المحطات على مدَار 24 ساعة على توفير ” البنزين و الديزل ” دُون إغلاق حتى انتهاء الازدحام، نتيجة ازدياد الطلب والاستهلاك الناجم عن طرح أحمال الشبكة الكهربائية.

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ لاقعيم مع مُمثّلي الشركات النفطية العاملة في البلاد مثل البريقة – الراحلة – ليبيا للنفط – الشرارة – خدمات الطرق السريعة.