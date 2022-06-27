خلال جلسة مجلس الأمن.. روزماري: الانتخابات هي الحل الوحيد في ليبيا

العنوان-نيويورك

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا.

وأوضحت روزماري خلال إحاطة لها في مجلس الأمن، اليوم الأثنين، أنه يجب أن تكون عملية المصالحة شاملة وأن تقوم على مبدأ العدالة الانتقالية وجبر الضرر.

وأشارت روزماري إلى أن المجموعات المسلحة مستمرة في التموضع حول طرابلس استعدادا للتصعيد.

وأضافت: “مراقبو وقف إطلاق النار التابعون للبعثة يقيمون في طرابلس وهم على استعداد لمباشرة أعمالهم”.

وعبرت روزماري عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في ليبيا واستمرار القيود الاعتباطية، داعية السلطات الليبية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة داخل كافة مراكز الهجرة.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة سجلت عودة 10 آلاف نازح إلى مناطقهم منذ بداية هذا العام.