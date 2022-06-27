سهيل الغرياني: سنعلّم موظفينا اللغة التركية لتعاملنا اليومي مع الأتراك

أعلن سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، فتح باب التسجيل لدورات اللغة التركية للمرة الأولى ضمن دورات مبادرة التناصح لخدمة المجتمع.

وكشف الغرياني تفاصيل الدورة، وقال إنها “تأتي نظراً لتزايد وكثرة الطلب على دورات اللغة التركية في وقتنا الحالي، ويتم فتح باب التسجيل على دورة تعلم اللغة التركية المستوى الأول بمناهج (Yeni Istanbul-A1) للأعمار من سن 14 فما فوق”، وفق تعبيره.

وتابع قائلًا: “سوف توفر لك هذه الدورة مستوى أساسيا للتعامل بشكل يومي مع الأتراك، والهدف الأهم: قراءة – كتابة – محادثة التعارف، وهذا ستكون بداية الدراسة للدفعة الأولى – بإذن الله – الأحد 17 يوليو 2022”، وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “يمنح الطالب في نهاية كل دورة شهادة من المؤسسة بالمستوى الذي اجتازه، وسيكون الطلبة بأستاذهم في فصول خاصة، والطالبات بأستاذتهم في فصول خاصة، تكلفة المشاركة في الدورة الواحدة (150) مائة وخمسون دينارا، كما يمكن زيارتنا بقر الدورات بمركز الشيخ علي الغرياني للكتاب ـ تاجوراء”، وفق تعبيره.