«وزير داخلية الدبيبة»: أتعهد برفع مهارات «الفرقة الموسيقية»  

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، “خالد مازن” اليوم الإثنين مع أعضاء فرقة موسيقى الشرطة بحضور وكيل الوزارة لشؤون المديريات “بشير الأمين”.

وبحسب بيان الوزير، نوقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع المتعلقة بمهام ونشاطات فرقة موسيقى الشرطة و وعد بإقامة برامج تدريبية للرفع من قدرة و مهارة الأعضاء ، كما استمع الوزير لأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الفرقة والعمل على تذليل هذه الصعاب.

وأشاد مازن على الدور المهم لفرقة موسيقى الشرطة في المشاركة بعديد المحافل والمناسبات وإظهار المظهر المشرف لوزارة الداخلية والدولة الليبية، وكون الفرقة من مكونات الوزارة المهمة، مؤكداً على تقديم كافة الدعم المطلوب لها، و«مازن»: أتعهد برفع مهارات «الفرقة الموسيقية »

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، “خالد مازن” اليوم الإثنين مع أعضاء فرقة موسيقى الشرطة بحضور وكيل الوزارة لشؤون المديريات “بشير الأمين”.

وبحسب بيان الوزير، نوقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع المتعلقة بمهام ونشاطات فرقة موسيقى الشرطة و وعد بإقامة برامج تدريبية للرفع من قدرة و مهارة الأعضاء ، كما استمع الوزير لأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الفرقة والعمل على تذليل هذه الصعاب.

وأشاد مازن على الدور المهم لفرقة موسيقى الشرطة في المشاركة بعديد المحافل والمناسبات وإظهار المظهر المشرف لوزارة الداخلية والدولة الليبية، وكون الفرقة من مكونات الوزارة المهمة، مؤكداً على تقديم كافة الدعم المطلوب لها، وفق قوله.فق قوله.