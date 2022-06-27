وليامز تجمع عقيلة والمشري في جنيف الثلاثاء

تنطلق اليوم الثلاثاء اجتماعات مباشرة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وتستمر حتى غد الأربعاء.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن عقيلة والمشري اتفاقا على مناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات «مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين المجلسين، المنعقدة في الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري» بالقاهرة.

وعقب اختتام هذه الاجتماعات أكدت وليامز إحراز توافق في الكثير من المواد، «لكن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».

فيما أعرب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك عن «خيبة أمله لفشل الأطراف الليبية في التوصل إلى اتفاق من أجل شعبهم»، داعيا القادة الليبيين إلى وضع مصالح الشعب أولًا وقبل كل شيء على رأس جدول أعمالهم.

وأشار إلى «دعوة وليامز، رئاستي مجلس النواب والدولة، للاجتماع مرة أخرى في غضون عشرة أيام بهدف التوفيق بين النقاط المتعلقة بالمسائل الخلافية»، في إشارة إلى الاجتماع الذي ينطلق الثلاثاء ويستمر يومين.