متظاهرون غاضبون في طرابلس للاحتجاج على انقطاع الكهرباء

جاب متظاهرون غاضبون عددا من شوارع طرابلس احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي مع ارتفاع ارتفاع درجة حرارة الجو لتتجاوز ال 40 درجة، وأوضحت مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي «”فيسبوك” عشرات المتظاهرون ينطلقون من تاجوراء مرورا بسوق الجمعة وصولا لشوارع العاصمة طرابلس وهم يرددون هتافات غاضبة.

وشهدت عدد من مناطق العاصمة طرابلس ليل أمس الأحد خروج المحتجين وقاموا بحرق إطارات مستعملة وأغلقوا عدد من الشوارع احتجاجا على انقطاع الكهرباء، حيث تشهد جميع مناطق البلاد شرقا وغربا وجنوبا انقطاع الكهرباء لساعات طويلة تصل إلى 20 ساعة متواصلة .