اليوم.. وليامز تعقد اجتماعا مع رئيسي النواب والدولة في جنيف

العنوان-جنيف

من المقرر أن يلتقي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وتستمر حتى غد الأربعاء.

وأشار بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة إلى أن الطرفان اتفاقا على مناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين المجلسين، المنعقدة في الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري بالقاهرة.

وأكدت وليامز عقب اختتام هذه الاجتماعات إحراز توافق في الكثير من المواد، غير أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.