ليبيا – قال الأمين العام للحزب الديمقراطي مصطفى البحباح إنه منذ سنة 1952 وحتى سنة 2022 لم تمنح الأموال لحكومة مثلما مًنِحت لحكومة عبد الحميد الدبيبة، وبدون حسيب ولا رقيب، لا من الأجهزة الرقابية ولا من مجلس النواب ولا من الشعب بل تطبيل وتأييد لها بالمطلق.

البحباح أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ومع أنها عملت في أجواء متتالية من الاستقرار لا حروب (فجر ولا بنيان ولا بركان ولا كرامة ولا فتح مبين) ولا صراعات، ونالت ثقة مجلس النواب ومجلس الدولة ودعم تيار الكرامة وتيار سبتمبر وتيار فبراير ودار الإفتاء؛ لكنها فشلت في تحقيق كل أهدافها بل قسمت المقسم وتدفع البلد للحرب من جديد”.

The post البحباح: منذ سنة 1952 لم تمنح الأموال لحكومة مثلما مًنِحت لحكومة الوحدة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية