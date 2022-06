بوشناف: الشعب الليبي لن يقبل تحت أي ظرف المساس بحدوده أو تغيير ديموغرافيا السكان

ليبيا – أكد مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف أن كل ما أثير حول مسألة الحدود مع مصر وتونس قيد التحقق الآن. بوشناف وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الإثنين، قال: “نحن على تواصل، ونثق تمامًا أن حكومتي البلدين لن تسمحا بأي مساس بالحدود المشتركة أو إحداث تغيير ديموغرافي يؤثر على أمن واستقرار ليبيا”. ونوه إلى أن الشعب الليبي لن يقبل تحت أي ظرف المساس بحدوده أو تغيير ديموغرافيا السكان في أي منطقة من مناطقه.

