مجلس فزان الأعلى: نرفض أي محاولة لتقسيم ليبيا وندعم القيادة العامة للقوات المسلحة

استنكر وأدان مجلس فزان الأعلى، في بيان له، اليوم الإثنين، ما قام به بعض الأشخاص اليوم من محاولة لتقسيم ليبيا بإعلان ما يسمى حكومة في “الجنوب الليبي”.

واعتبر مجلس فزان، سحب أبناء هؤلاء الأشخاص من المؤسسة العسكرية، خدمة لأجندات خارجية تسعى لعدم استقرار ليبيا وتقسيمها.

وأكد مجلس فزان أن ما حدث يرفضه الليبيون جميعاً في ربوع الوطن كافة، مؤكداً دعمه للقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، مشدداً بأن المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان للوطن.