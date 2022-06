السفير التركي لـ اللافي: ندعم المسار السياسي للذهاب إلى الانتخابات وفق إطار دستوري

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الإثنين سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، وذلك لبحث آخر مستجدّات العملية السياسية في ليبيا.

اللافي رحب بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بالسفير التركي، مشيدًا بالعلاقات التي تجمع البلدين، وبدور تركيا في دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعم الحوار بين جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، عبر مساراتها المختلفة.

وأكد اللافي أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية متفق عليها، هي الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا، مشيرًا في ذات الوقت إلى إعلان المجلس الرئاسي، عن الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.

من جهته، أكد السفير التركي، دعم بلاده للمسار السياسي، للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع.

وأشار إلى الدور الأساسي للمجلس الرئاسي في هذه المرحلة، مشيدًا بما أنجزه في إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، واستمراره في العمل على الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي والاستقرار والسلام.

