فرنسا: ندعم مقترح تجميد الإيرادات النفطية الليبية

أعرب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، عن قلق بلاده إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا، معتبرا أن “وجود حكومتين متنافستين يزعزع الاستقرار في ليبيا ويزيد من خطر تقسيم البلاد”، مشددا على أنه أمر “يجب ألا يستخف به”.

وقال الدبلوماسي الفرنسي في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي خصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، مساء الإثنين، إن فرنسا مستعدة للمساعدة في عمليات التسريح وإعادة إدماج المقاتلين، مطالبا كافة القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا بالانسحاب في أسرع وقت.

وأكد المندوب الفرنسي أن بلاده تدعم مقترح تجميد الإيرادات النفطية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تجديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتعيين رئيس جديد لها ممثل خاص للأمين العام يتولى قيادة الجهد الدبلوماسي.

ورحب المندوب الفرنسي بالتقدم المحرز في المسار الدستوري خلال اجتماعات القاهرة، داعيا رئيسي مجلسي النواب والدولة إلى العمل على استكمال الإطار الدستوري للانتخابات خلال اجتماعهما في جنيف الثلاثاء.