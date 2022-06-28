المنفي يُعرب عن تعازيه لعاهل الأردن في ضحايا حادث ميناء العقبة

عبر ” محمد المنفي ” رئيس المجلس الرئاسي عن أحر تعازيه للعاهل الأردني جلالة الملك ” عبد الله الثاني بن الحسين ” موجهآ تعازيه أيضآ للشعب الاردني الشقيق في ضحايا حادث إنفجار صهريج الغاز في ميناء العقبة داعياً المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وينعم على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل“.

ويشار الى انه في وقت سابق اليوم وقع تسرب غاز بميناء العقبة في الأردن، فوق سفينة راسية في الميناء.

وفي هذا الشأن قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع.

وفور الانفجار، انبثق غاز أصفر اللون بسرعة هائلة على متن السفينة، قبل أن يهرع عدد من العاملين مبتعدين عن مكان الحادث.

وذكر الأمن العام الأردني أنه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج.

كما أكد التلفزيون الأردني إن الحادث نجم عنه مقتل 10 أشخاص على الأقل، وأكثر من 220 مصابا