باشاآغا: الدبيبة يستغل حرصنا وخوفنا على العاصمة.. وحفتر بالنسبة لي لا يوصف بالميليشيات

ليبيا – قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا إن حكومة عبد الحميد الدبيبة عندما تم اختيارها في جنيف لم تعترف بها الدول، ومجلس النواب هو من منحها الثقة وهو الذي سحبها منها، مشيراً إلى أن الدبيبة الآن ليس له وجود شرعي لكن وجوده عبارة عن وجود في مقار الدولة والحكومة التي يغتصبها ويستغل حرص أهل طرابلس وسكانها وخوفهم على العاصمة من يحدث فيها أي أحداث.

باشاآغا أضاف خلال لقاء عبر برنامج”بلا قيود” الذي يذاع على قناة”BBC عربي” الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “نحن لا نستخدم الميليشيات المسلحة، لو استخدمنا الميليشيا المسلحة لكنا من أول يوم في طرابلس، ولكن نستخدم الطرق السياسية والسلمية بما يتيحه الاتفاق السياسي الليبي الذي هو تم إقراره من مجلس الأمن”.

وأكد على انه سيدخل العاصمة عندما تتهيأ الظروف الكاملة والتأكد بأنه لا يوجد أي مشكلة قد يسقط فيها أي إنسان ويتعرض لإصابة، وهذا لا يمنع الحكومة من ممارسة مهامها من مدينة سرت أو مدينة أخرى، لافتاً إلى أن سلامة المواطنين وسكان طرابلس هي أولوية لديه بحسب قوله.

أما بشأن وجود القوات الأجنبية علق قائلاً: “وجودها لعدة أسباب إما أن الحدود مفتوحة ودخلت قوات أجنبية ومرتزقة من حدودنا الجنوبية أو بطلب شخص أو جهة من جهات في حال الصراع، وهذا لا ننكره نحن وكان عندنا صراع مع حفتر وهو استعان بها، ونحن استعنا بالقوات التركية، وأعتقد ليبيا الآن في أمن وسلام ولن تعود لها الحروب، والليبيون كلهم لمست هذا منهم وأنا ليبي مثلهم لا يرغبون بوجود أي قوات أجنبية. نحن خاسرين بوجودها، وكحكومة باشاآغا لست مستفيدًا على العكس أنا خاسر ووجود فاغنر لا يمنحني نوعًا من الطمأنينة ولا القوة”.

وأردف قائلاً: “حفتر بالنسبة لي لا يوصف بالمليشيات، هو أراد أن يبني الجيش الليبي ويستجمعه، وخلافنا معه ليس في هذه النقطة، خلافنا في نقاط أخرى والسيطرة على الحكم بالقوة، والآن نحن وحفتر جنحنا للسلم والمشاركة في إنقاذ ليبيا، ولما اختفى السبب من جهتنا وجهته مددنا يدنا لبعضنا وهو وأنا مواطنون ليبيون ومن حقنا إنقاذ وطننا ونجنح للسلم ونتصالح ونقود ليبيا للمصالحة والتقدم”.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ موجودون هنا في بريطانيا واجتمعتم مع أعضاء من مجلس العموم ومسؤولين في وزارة الخارجية، لكنكم لا تحظون بالاعتراف الرسمي كحكومة ليبية ولا الدولي، هل هذا على وشك أن يتغير؟

المهم أن الحكومة هي نتاج الشرعية الليبية واختيارها وفق مجلسي الدولة والنواب، الغرفتان بحسب الاتفاق السياسي هما من اختارتا حكومتي، وهي شرعية، وعادة الحكومات التي تكون نتاج سلطات شرعية لا تنتظر اعترافات.

س/ المجتمع الدولي يجب أن يعترف بكم، السفيرة البريطانية قالت وكانت واضحة بالتأكيد على ذلك وأنتم لستم هنا كدعوة رسمية من الحكومة.

أنا هنا بدعوة من مجلس العموم البريطاني والتقيت ببعض الأعضاء بالسلطة التنفيذية وبريطانيا لي بها علاقات جيدة.

س/ لكن هل تلقيتم وعودًا بالحصول على الاعتراف الدولي؟

لدينا مشكلة واحدة أن الامم المتحدة أصدرت بيانًا وشككت في شفافية جلسة مجلس النواب التي تم فيها اختيار الحكومة، وهذه كانت المشكلة الكبيرة، وتدخل من الأمم المتحدة مع أن الجلسة كانت صحيحة 100%؜ والإثباتات والصور والفيديوهات تم تقديمها للأمم المتحدة، ولكن لهدف آخر لا نعلمه أو محاولة البعثة السيطرة والتحكم في الوضع الليبي.

س/ لكن البعثة الأممية والأمم المتحدة كلها هي انعكاس للدول الأعضاء؟

دول الأعضاء في مجلس الأمن دائمًا مختلفة وخاصة في الأحداث الليبية التي جرت دائمًا في خلاف وخلاف إقليمي، وهذا خلاف الدول أثر فينا كليبيين بشكل كبير جدًا وهذا ما خشينا منه، أن الأمم المتحدة والبعثة تسمع للدول المختلفة على ليبيا أكثر من استماعها للشعب الليبي.

س/ دعنا نركز مع الواقع داخل ليبيا، يعني نحن نتحدث كما قلت بعد يومين من انتهاء العمل بخارطة الطريق الأممية، ولكن يبقى عبد الحميد الدبيبة متمسكًا بمنصبه يعني يبقى في طرابلس، وما زال هو الذي يحظى بالاعتراف الدولي، بينما أنتم لا يعترف بكم سوى روسيا ومصر. أليس كذلك؟

بالنسبة لعبد الحميد الدبيبة وحكومته تم منحه الثقة من مجلس النواب، وكانت نهاية الولاية التي هي أربعة وعشرين ديسمبر، هذا بحسب نص قرار مجلس النواب وقبل أن نصل إلى أربعة وعشرين ديسمبر، مجلس النواب اجتمع وسحب الثقة من هذه الحكومة يعني فاقدة للشرعية بالكامل، ومجلس النواب اختار حكومتي بالنسبة للشرعية وقانونيًا وأخلاقيًا لا وجود لحكومة الدبيبة الآن، كان هناك تشبث دولي بسيط جدًا، ولكن كان واضحًا جدًا من البيان الصحفي الصادر عن الأمم المتحدة.

وكان واضحًا أيضًا من البيان المصري أنه بتاريخ 22/6 خارطة الطريق انتهت بالكامل. وفشلت، لماذا فشلت؟ لأنه كان يفترض بخارطة طريق التي تم الاتفاق عليها بداية من جميع الدول في برلين وأحد ومخرجاتها كانت في جنيف فهي حكومة مهمتها الأساسية هي قيادة ليبيا للانتخابات ولكنها فشلت فشلًا ذريعًا.

س/ ولكن القول بفشلها في إنجاز التفويض المطلوب منها لا يعني سحب الاعتراف منها، يعني لو توقفنا مع دولة واحدة فقط كنموذج الجزائر، لو توقفنا مع قائمة المواقف والمناسبات التي أكدت فيها الجزائر على تمسكها بالاعتراف فقط بحكومة الوحدة الوطنية للسيد الدبيبة قائمة طويلة جدًا؟

هي حكومة الدبيبة عندما تم اختيارها في جنيف لم تعترف بها الدول، مجلس النواب هو منحها الثقة، لم نسمع دولة هي اعترفت بحكومة الدبيبة، مجلس نواب منحها الثقة وهو الذي يسحب منها الثقة. شيء آخر أن الدبيبة هو الآن ليس له وجود شرعي، لكن وجوده عبارة عن وجود في مقار الدولة، والحكومة هو يغتصبها اغتصابًا، استغل حرصنا نحن وأهل طرابلس وسكان طرابلس وخوفنا على العاصمة من يحدث فيها أي أحداث.

استغله هو وما زال وتشبث بالبقاء في هذا المنصب فقط ولا يوجد عنده أي شيء.

س/أنت طبعًا تشير لمحاولتكم دخول العاصمة في مايو الماضي ووجهتم بقوة السلاح ومنعتم من ذلك، ما النوايا الآن؟ هل تعيدون الكرة؟ لربما أنتم ستكونون مدعومين هذه المرة بميليشيا مسلحة؟

نحن لا نستخدم الميليشيات المسلحة، لو استخدمنا الميليشيا المسلحة لكنا من أول يوم في طرابلس، ولكن نستخدم الطرق السياسية والسلمية بما يتيحه الاتفاق السياسي الليبي الذي هو تم إقراره من مجلس الأمن.

س/ما هي الطرق السلمية؟

تبعنا الاتفاق السياسي وتحصلت على موافقة مجلس الدولة والتصويت من البرلمان.

س/ مجلس الدولة لا يعترف بهذه الحكومة، مجلس الدولة لديه مشكلة مع حكومة باشاآغا؟

ليس لديهم مشكلة مجلس الدولة. هناك أكثر من 52 عضوًا وقع، والآن حكومتي تحظى بدعم أكثر من ستين عضو من مجلس الدولة.

س/ ولكن لا تحظى بالدعم من رئيس مجلس الدولة؟

رئيس مجلس الدولة هو لم يعارض، كان عنده انتقادات فقط على الحكومة أنها هي موسعة، عنده انتقادات فقط، لكن لم يعارض حكومتي.

س/الآن استمعنا اليوم أنه سيعقد المشري وعقيلة صالح في آخر يونيو لقاء، هل تتوسمون خيرًا؟ هل تعولون على هذا اللقاء لكي تحظى حكومتكم بإجماع؟

ليس من أجل حكومتنا بل من أجل الاتفاق على قاعدة دستورية حتى نستطيع أن نجري انتخابات على هذه القاعدة الدستورية ونتمنى منهم التوافق وأن ينظروا إلى مصلحة الشعب الليبي.

س/ولكن ألا يجب أن ينتهز عقيلة صالح في رأيك فرصة هذا اللقاء ويطرح مسألة السلطة التنفيذية؟

طبعا بالتأكيد أنه سوف يطرح مسألة السلطة التنفيذية، وهي مطروحة أصلًا، وبالنسبة لمجلس الدولة أنا تحصلت على الحد القانوني الذي هو كان مذكورًا في اتفاق جنيف أن يتم تزكية هذه الحكومة من اثنين وخمسين عضوًا، وأنا عندما ذهبت لقاء خالد المشري رئيس المجلس الأعلى وهو وافقني وقال لي أنا سوف أحث النواب أن يوقعوا لك، وفعلًا هو كان وفى بوعده ووقعوا لي، لكن تراجع لاحقًا بسبب بعض الضغوطات التي مورست عليه.

س/ ولكن من أي جهة؟

جهات داخلية وخارجية، لكن ليست قناعة خالد المشري هو مقتنع بشخصي ومقتنع بأن هذه الحكومة يعني تم التوافق عليها في ظروف معينة، ولا اعتقد أنه مؤيد لحكومة الدبيبة وهذا يعلن فيها إعلان واضح يعني.

س/ تتحدثون عن الحوار كثيرًا في لقاءاتكم، سيد باآشاغا مع من يعني الحوار؟

فتحنا باب الحوار في درنة، وقلنا سوف نتحاور مع المجموعات المسلحة ومع القوى والنخب السياسية ومع القوى الاجتماعية إن أرادوا بابنا مفتوح للحوار، هذا ما أعلنا عليه ودائمًا بابنا مفتوح للحوار.

س/ هناك من ينتقدكم كسليمان البيوضي المرشح للانتخابات الرئاسية قال: إن تصرفاتك لا تتماهى مع مباداراتك والتقيت مع قادة أمنين في تونس وما عدا ذلك كلام مهرجانات دعائية ولقاءات مع داعميك.

لم أؤمن بالنظام الديموقراطي، ولما تؤمن به لا بد أن تكون هناك معارضة ومعارضون.

س/ هل تحاورت مع أحد من فريق الدبيبة؟

أرسلنا رسائل وننتظر اجاباتهم وبالنسبة لي أنا بابي مفتوح سواء كنت في تونس أو لما أتيت إلى سرت. ودائمًا التقي بالعديد سواء مؤيدون أو معارضون، ولكن لم أسد بابي أو أمنع أي شخص أن يجلس معي ويتحاور.

س/ متى وكيف ستدخلون طرابلس؟

متى وكيف بإذن الله سندخلها لما تتهيأ الظروف الكاملة ونتأكد أنه لا يوجد أي مشكلة قد يسقط فيها أي إنسان ويتعرض لإصابة، وهذا لا يمنع أن نمارس مهامنا من مدينة سرت أو مدينة أخرى، لكن سلامة الناس وسكان طرابلس وأهلنا هناك هي أولى عندي.

س/ عقيلة صالح كان مباشرًا في الرد على سؤال كهذا، قال دخولكم طرابلس لن يتم إلا بخيارين، إما الاقتتال أو رضى المجموعات المسلحة، كنت وزيرًا للداخلية وتحدثت في البرنامج في 2019 عن سطوة ونفوذ الجماعات المسلحة في وزارة الداخلية حينها، وواضح الآن السطوة تنسحب على ما هو أكبر من مجرد وزارات، هل لديك اتصال مع هؤلاء ومحاولة لتغيير نظرتهم؟

طبعا لدينا اتصالات وحتى قبل أن يتم تكليفي من مجلس النواب، اتصلنا بهم وهناك العديد من انضم لنا وباقي مجموعة لا تتعدى مجموعتين مسلحتين ما زلنا في تفاوض معهم.

س/ أنت تقول أنهم ينفضون عن الدبيبة؟

يعرفون أن هذه الحكومة ستأتي وستتولى زمام الأمور في طرابلس وسيتعاملون معها، ونحن طلبنا من الكل سواء قادة كتائب مسلحة أو نخب سياسية، وحثيناهم على الانضمام والمشاركة ودمجهم، ولكن لا بد أن نكون طريقنا طريق الدولة وليس مليشيات أو قوة موازية ونعب وفساد.

س/ هل لمستم لديهم مخاوف؟

لمسنا مخاوف وطمئناهم، وقلنا للكل نحن لم نأتِ لنصفي الحسابات ولا عندي حسابات شخصيًا.

س/ يعني من ارتكب فسادًا وجرائم وأراق دماء نجى بفعلته؟

لا، أنا كحكومة لست مسؤولًا أن ألاحق شخصًا، هذا مسؤول عنه السلطات القضائية والنيابية، ولا بد أن تكون لنا مصالحة، وبالتأكيد أنها فيها جبر ضرر وتعويض ويبقى حقًا شخصيًا بحسب الأشخاص الذين تضرروا.

س/ ماذا لو طلبوا الحصانة؟

كحكومة، مسؤول عن الأمن والأمان وتوفير الخدمات للمواطن وأقود ليبيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

س/ لو طلبوا الحصانة هل تمنحونها لهم؟

أنا كحكومة لن ألاحق أي شخص وأتيت للبناء والإصلاح والانتخابات فقط.

س/ خيارا عقيلة صالح إما الاقتتال أو رضى المجموعات المسلحة، هناك من يعتقد أن هناك خيارًا ثالثًا ويبدو أن هذا الخيار الذي تتجهون له، وهو التحكم في إنتاج النفط الليبي ومسألة وقف إنتاج النفطـ، وهذا التعليق والاستئناف ومن ثم التعليق في الشرق والجنوب، هل هذا السلاح الذي ترتكون عليه؟

هذا ليس صحيحًا، سكان الهلال النفطي والموانئ النفطية لهم حقوق والخدمات عندهم متردية جدًا وهم كانوا صابرين ومتحملين، ولما رأوا حكومة طرابلس وهي تصرف مئات الملايين على المجموعات المسلحة والمليشيات والمجرمين وتسرب بعض الأموال للإرهابيين، لما رأوا هذا وشروا ولاءات وهم في أمس الحاجة لدواء أو حقن.

س/ اذًا انت تؤيدهم وتقف معهم؟

أؤيد اصحاب الحقوق، ذهبت لهم وتناقشت معهم وتمنيت ألا يقفلوا النفط، وعلى العموم هو إقفال جزئي وليس بالكامل.

س/ 700 ألف برميل يوميًا، ليبيا قادرة على أكثر من هذا؟

أطلقنا خطة الآن كحكومة ليبية اسمها الخطة الوطنية لتطوير إنتاج النفط والغاز، وهذه تحتاج لـ 34 مليار دينار ليبي، وسنعمل عليها مع مجلس النواب.

س/ وقف إنتاج النفط يبقى يصب في صالحكم، ويضعكم في حرج حتى مع المجتمع الدولي الآن في أزمة الطاقة العالمية؟

إهدار مئات الملايين ألا يضعنا في حرج مع المجتمع الدولي الذي يرى بأم عينيه رئيس حكومة يهدر مئات الملايين بينما مناطق النفط الجنوب دون كهرباء؟ واستخدام النفط لا أحبذه، لكن الأهالي وسكان الحقول والموانئ النفطية يتعرضون لمشاكل عدة.

س/ أقرت الموازنة 18 مليار دولار، ولكن هل سينصاع البنك المركزي الليبي لهذا؟

صدرت بقانون مجلس النواب والمصرف الليبي المركزي تم إنشاؤه بقانون ويتعامل بقوانين وإجراءات، ولا أعتقد أن المصرف يستطيع ألا يتعامل مع هذه الميزانية.

س/ هناك مخاوف من الصديق الكبير أنه سينحاز ويصطف لجهة حكومة الوحدة الوطنية؟

لا ينحاز، ومصرف ليبيا المركزي لكل الليبيين ويقدم خدماته لكل الليبيين والملكية تعود لكل الليبيين، الصديق الكبير هو ليس رئيس شركة خاصة له.

س/ من سيحاسبه؟

الكبير امامه مشكلة خطيرة وكبيرة وهي الشفافية والإفصاح، ودوليًا تمت مساءلته ومن ضمنها أن المصرف لا يعمل بمجلس إدارة بل بشخص، وهذا ما نطالب به أنه لا بد أن تكون لمصرف ليبيا المركزي أن يعمل بمجلس إدارة كاملًا، وبعدها له الحق بالنظر في قانون الميزانية وبنودها.

س/ هل لديك تصور عن جدول زمني لتتسلموا؟

بعد اعتماد الميزانية هناك إجراءات تأخذ ثلاثة أسابيع وأكثر حتى تصل الميزانية لمصرف ليبيا المركزي، ومن هنا لثلاثة أسابيع أعتقد أن أمورًا كثيرة ستتغير.

س/ لك موقف من المقاتلين الأجانب في ليبيا وترفض هذا، هناك من توقف عند هذه التصريحات لأن هناك مرتزقة في كل الأطراف، ولكن المرتزقة الروس في فاغنر تصطف لجانب قوات خليفة حفتر التي الآن أصبحت تؤيدك وتدعمك؟

وجود القوات الأجنبية لعدة أسباب،إما أن الحدود مفتوحة ودخلت قوات أجنبية ومرتزقة من حدودنا الجنوبية أو بطلب شخص أو جهة من جهات في حال الصراع، وهذا لا ننكره نحن وكان عندنا صراع مع حفتر وهو استعان بها، ونحن استعنا بالقوات التركية، وأعتقد ليبيا الآن في أمن وسلام ولن تعود لها الحروب، والليبيون كلهم لمست هذا منهم وأنا ليبي مثلهم لا يرغبون بوجود أي قوات أجنبية.

س/ ألستم مستفيدين من وجود القوات الأجنبية؟

بالعكس نحن خاسرين بوجودها، وكحكومة باشاآغا لست مستفيدًا على العكس أنا خاسر. وجود فاغنر لا يمنحني نوعًا من الطمأنينة ولا قوة. جيراننا من الدول كذلك لا تطمئن لوجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية.

س/ حفتر والقفزة التي حدثت، من سنوات عديدة كنت في المعسكر المضاد لقوات شرق ليبيا والكثير من الأسئلة وردتنا، منها كيف أصدق إنك جئت لمحاربة الفساد والمليشيات ومساعدة الناس وأنت أقفلت النفط ليعترف بحكومتك وتحالفت مع المليشيات التي كنت تسعى للقضاء عليها قبل سنوات؟

السؤال غير دقيق، أنا لم أقفل النفط ولم أدعُ بيوم من الأيام لقفله وللآن لا أدعو لذلك، هناك ناس عندها ظروف معينة رأت الحكومة في طرابلس تهدر مئات الملايين ومحتاجة لحقنة وقرص دواء لذلك عبرت عن غضبها.

س/ لماذا اصطففت مع جبهة حفتر؟

حفتر بالنسبة لي لا يوصف بالمليشيات، هو أراد أن يبني الجيش الليبي ويستجمعه، وخلافنا معه ليس في هذه النقطة، خلافنا في نقاط أخرى والسيطرة على الحكم بالقوة، والآن نحن وحفتر جنحنا للسلم والمشاركة في إنقاذ ليبيا، ولما اختفى السبب من جهتنا وجهته مددنا يدنا لبعضنا وهو وأنا مواطنون ليبيون ومن حقنا إنقاذ وطننا ونجنح للسلم ونتصالح ونقود ليبيا للمصالحة والتقدم.

