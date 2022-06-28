الصين تدعو الأسرة الدولية إلى الاستفادة من التجارب السابقة في ليبيا وعدم تكرار أخطاء الماضي

حث مندوب الصين لدى الأمم المتحدة الأطراف الليبية على التعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأطراف المعنية بتسوية الأزمة الليبية، داعيا الأسرة الدولية إلى الاستفادة من التجارب السابقة بشأن معالجة الوضع “الصعب في ليبيا وألا تكرر أخطاء الماضي”.

وأضاف المندوب الصيني خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي خصص لمناقشة الأوضاع في ليبيا، مساء اليوم الإثنين، أن “بلاده تحث جميع الأطراف الليبية على استمرار المشاورات وتوزيع الإيرادات النفطية واستئناف إنتاج النفط، معتبرا أن المصالحة الوطنية أساسية لاستدامة السلام في ليبيا”.

وأكد المندوب الصيني ترحيب بلاده بما صدر من مشروع للمصالحة الوطنية من قبل المجلس الرئاسي، حاثا الأطراف الليبية على تعزيز التعاون مع كافة الأطراف ذات الشأن في هذا السياق، مشيرا إلى أنه لطالما تم التعامل مع الشواغل بسبب الأصول المجمدة التي يجب على مجلس الأمن ولجنة الجزاءات أن يدرسا هذا الملف والطلب المقدم في هذا المجال.

واعتبر الدبلوماسي الصيني أن ليبيا وصلت مرة أخرى “للوضع الحساس”، متأسفا لعدم توافق مجلس الأمن حول مشروع بيان رئاسي بشأن الملف الليبي، آملا أن يبقى المجلس حيال هذا الملف متسما بالوحدة ويتحدث بصوت واحد ويلعب دورا بناء فيه خير عملية السلام في ليبيا.