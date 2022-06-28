صحيفة الخليج الإماراتية: شركة دبليو سولار تستثمر في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا

ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، إن شركة “دبليو سولار” للاستثمار المتخصّصة في صناعة الطاقة المتجددة، التابعة لشركات “ألفا ظبي” القابضة، وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للكهرباء، لتطوير شراكة استراتيجية، وتعاون طويل الأمد في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا.

وبموجب هذه المذكرة التي تعتبر خطوة تعاون تجارية مهمة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة الخضراء، ستقوم الشركة الإماراتية ببناء محطات توليد الطاقة الكهروضوئية الشمسية، وبيع صافي الطاقة المقدمة من المحطات إلى الحكومة الليبية.

كما أشارت صحيفة الخليج ، الى أن برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، سينتج في مرحلته الأولى 500 ميغاوات، ليصل في نهايته إلى إنتاج 2000 ميغاوات، مشيرة إلى أن شركة ” دبليو سولار” المالكة للمشروع، ستشغله لمدة 25 سنة من بدء الإنتاج.

ووفق الصحيفة فإن ليبيا تهدف بحلول العام 2030، إلى توليد 22 ٪ من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة، وباعتبارها كذلك دولة عضوا في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.