الدبيبة: مسؤولية كافة المهجرين ومعالجة مشاكلهم تقع على عاتق الحكومة ومؤسساتها

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين، بديوان مجلس الوزراء، عددا ممن وصفو بـ”مهجري المنطقة الشرقية”، لمتابعة أوضاعهم والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجههم في ظل ظروفهم الاستثنائية.

الدبيبة أكد بحسب مكتبه الإعلامي أن مسؤولية كافة المهجرين ومعالجة مشاكلهم تقع على عاتق الحكومة ومؤسساتها، وأن المصالحة الوطنية ولم الشمل تظل هدفا ينشده كل أبناء الشعب الليبي.

وفي كلمة لرئيس مجلس حكماء وأعيان المهجرين، أكد أن حكومته اهتمت بهذا الملف دون غيرها من الحكومات، وتحتاج إلى زيادة التنسيق من أجل معالجة الأوضاع الإدارية والمالية لعدد من المهجرين، ولن يكون خارج منظومة الدولة في أي توجه يضمن حقوق الجميع.

وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة مخاطبة كل الوزارات لمعالجة المشاكل التي نوقشت خلال هذا اللقاء.

