حويلي: لغاية اللحظة لم تشكل حكومة قوية تستطيع السيطرة على التراب الليبي

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن المسار الدستوري أحد مسارات ليبيا، والبعثة الأممية قسمت الحوار السياسي لعدة مسارات، سياسي اقتصادي وعسكري.

حويلي أشار في تصريح لبرنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المسار السياسي ينقسم لعدة مسارات، بينها ما تم في جنيف واخراج السلطة التنفيذية من رئاسي وحكومة وخصص لمجلسي النواب والدولة واجتمعوا في القاهرة وخرجت توصية لكن في شهر يناير لم يؤخذ بما تم الاتفاق عليه.

ولفت إلى أن الاجتماع في القاهرة من البداية كان هناك عدم توافق من الطرفين، فمجلس الدولة جاء بدعوة لإعداد للقاعدة الدستورية والنواب بدعوة للتعديل الثاني عشر الذي رفضه مجلس الدولة، وتم التوافق على ان تلغى القاعدة الدستورية والحديث عن وثيقة دستورية لإجراء انتخابات قادمة.

وأضاف: “وهذا ما تم عليه واستأنسنا بمشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التاسيسية ولم يُستفتَ عليه، عليه بعض الملاحظات من بعض الجهات ولم يتم الاستفتاء عليه، قلنا نستأنس بالمشروع ونراجعه ونأجل الاستفتاء عليه لحين انتخاب سلطة تشريعية جديده، وتمت مراجعته على ثلاث جلسات، والأخيرة وقف الحوار بنقطة واحدة. تمت إحالة النقطة المختلف عليها وهي الأحكام الانتقالية بالمادة 188، لرؤساء المجلسين ولهما مطلق الحرية إما يتفقان عليها أو يحيلانها للمجلسين”.

وبيّن أن مشروع الدستور تأسس على أن الدولة نظامها رئاسي ورئيس الوزراء يختار حكومته وتعطى الثقة وأعطى صلاحيات كبيرة لرئيس الدولة، وهذا مشروع الدستور الذي تم العمل عليه ولا يوجد نظام برلماني في مشروع الدستور، بحسب قوله.

وتابع قائلًا: “الرئيس له حق أن يحل حتى البرلمان، في حال لم يتوافق معه وهذه الصلاحيات موجودة وموسعة للرئيس، ولم يتم التعديل فيها وبعض الصلاحيات عندما تكلمنا عن الحكم المحلي يجب إنقاص جزء من صلاحيات الرئيس للمحافظات. في حال إقرار مشروع الدستور وقاعدة دستورية متكاملة لا بأس أن نذهب لانتخابات رئاسية وفي حال أنه تبقى قاعدة دستورية مبتورة لا توجد فيها ضمانات، وفي حال تبقى ضعيفة وصلاحيات مطلقة نذهب لانتخابات برلمانية، والبرلمان الجديد ينهي المسار الدستوري ويستفتى على الدستور ويقوم بانتخابات رئاسية”.

كما أوضح أنه اذا تم اقرار القاعدة الدستورية التي نوقشت في القاهرة في الكيفية التي وضعت عليها حاليًا لا بأس بإجراء انتخابات متزامنه معًا، مستطردًا حديثه بالقول: “نحن نريد تطبيق القانون الليبي رقم 24 لسنه 2010، أي شخص يكتسب جنسية أخرى دون إذن السلطات الليبية يعتبر غير ليبي، وحتى لو تنازل عن جنسيته الأجنبية يجب أن يثبت أنه تحصل على الجنسية الليبية مرة أخرى”.

ورأى أن هناك بعض أعضاء مجلس الدولة يرون المرحلة اقتصادية، وأنه يجب أن يكون الرئيس القادم له إلمام بالشأن الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه لغاية اللحظة لم يتم إدارة الموارد بالشكل الصحيح ولم تشكل حكومة قوية تستطيع أن تسيطر على التراب الليبي.

إوأفاد: “أسطوانه الخوان المسلمين انتهت ومفروض أنها لم تعد تذكر، الليبين كلهم إخوان ويجب أن ننهي هذه المصطلحات. أغلب أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يخرجون بالقنوات ويهاجمون العاصمة ورحبوا بالهجوم عليها، التقيت بهم في طرابلس وأول كلمة قلتها لهم أهلًا بكم في عاصمة المليشيات الديمقراطية. كل أعضاء مجلس النواب موجودين في طرابلس، اعترف أن هناك جماعات وتشكيلات مسلحة وهناك تشكيلات مسلحة ما يعرف بالجيش في المنطقة الشرقية فقط نختلف على المنطقة الغربية. شخص يأتي من الشارع عشرة أيام يصبح عقيدًا دون أن يدخل كلية عسكرية، هذه ليست قوات مسلحة، بل تلك مليشيات يقودها شخص واحد ونحن عدة مليشيات برؤوس مختلفة ولكنها ديمقراطية”.

وقال: “المليشيات الديمقراطية”. لم تمنع أي وزير بالرغم من عدم رضاهم على بعض الوزراء، لكن يمارسون أعمالهم حتى اللحظة، لكن الحكومة تمنع من أن تمارس عملها في سبها أو غات أو بنغازي بهدف عدم الاستقرار واصفًا ذلك بـ”العبث”.

أما فيما يتعلق بأزمة الكهرباء فعلق قائلًا: “الكهرباء مقطوعة، وهذا الانقطاع مفتعل والدولة الليبية ومحطات الكهرباء في تشغيلها تجد انها تنتج 10 ميغا واط وتستهلك الدولة 7 آلاف، لكنها عملية إنقاص الغاز عن المحطات وعملية إرهاق الشركات في فترة من الفترات وخروجها من المشهد للصيانة، نعلم فترة الذروة في ليبيا نهاية 6 إلى 8 وهي أعلى وقت لاستهلاك الكهرباء والعملية القصد منها إفشال الحكومة، الحكومة وعدت لكنها لم تنفذ الوعود لحل الأزمة”.

