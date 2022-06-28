مندوب بريطانيا: تواجد القوات الأجنبية يقوض الاستقرار في ليبيا

أكد مندوب بريطانيا في مجلس الأمن الدولي أن خارطة الطريق التي أقرها منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف “لم تنتهي”، داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بها وتجنب المسارات الموازية التي لن تكون “في مصلحة الشعب الليبي”.

وقال الممثل البريطاني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا التي عقدت في نيويورك مساء اليوم الإثنين، إن “الأمم المتحدة كانت واضحة بقولها إن خارطة طريق جنيف لم تنته وندعو كل الأطراف إلى الالتزام بالعمل بها”، معلنا ترحيبه بجهود الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوث خاص إلى ليبيا، وكذلك بالتقدم المحرز في اجتماعات المسار الدستوري التي استضافتها القاهرة، وكذلك الاجتماع المرتقب غدا الثلاثاء لرئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة في جنيف.

ونبه الدبلوماسي البريطاني في كلمته الأطراف الليبية الفاعلة في الأزمة إلى أن “المسارات الموازية ليست في مصلحة الشعب الليبي”، داعيا إياها إلى “تعزيز الاستقرار في ليبيا عبر الذهاب إلى الانتخابات”.

وتحدث ممثل بريطانيا عن التطورات العسكرية والأمنية، مجددا التحذير من أن تواجد القوات الأجنبية يقوض الاستقرار في ليبيا، مطالبا بضرورة العمل على ضمان انسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية، مؤيدا كذلك عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” لتطبيق وقف إطلاق النار المتفق عليه في أكتوبر 2022.