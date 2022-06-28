البريقة: الوقود متوفر بنوعيه وخزانات الشركة لا تعاني من أي نقص

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود متوفر بنوعيه، مشيرة إلى أن خزانات الشركة لا تعاني من أي نقص.

كما لفتت الشركة في بيان منشور لها على صفحتة الرسمية على موقع وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، إلى أن شركات التوزيع تتسلم مخصصاتها اليومية من الوقود كاملة.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن النواقل البحرية الحاملة للوقود والغاز يستمر وصولها بشكل اعتيادي ومنظم دعما لأرصدة الخزانات المتوافرة وفق الخطط التنفيذية للشركة.

مؤكدة أن سبب الاختناقات الجارية، أمس الاثنين، بمدينة بنغازي راجع للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل الجهات الأمنية ذات الاختصاص بعد حادثة حريق الشاحنة بمحطة وقود 422 الرحبة في 24 مايو الماضي،.

كما أضافت الشركة أن الجهات المختصة قررت بأن يتم تزويد محطات الوقود بوسط مدينة بنغازي بعد منتصف الليل فقط مما تتسبب بإرباك عمليات توزيع الوقود، حسب إفادة شركات التوزيع.

وأوضحت ، أنه سيتم تزويد كافة محطات توزيع الوقود وفق المعتاد سابقا لفض الازدحام بالمحطات اعتبارا من اليوم الاثنين بالتعاون مع الجهات الأمنية والتوجيهات الصادرة منها بالخصوص.