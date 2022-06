ليبيا – كشفت مديرية أمن بنغازي ملابسات جريمة قتل أب لإبنته بمنطقة النواقية.

المديرية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الواقعة تعود عندما تلقى مركز شُرطة النواقية من غرفة العمليات الرئيسية معلومات مفادها وجود مركبة آلية نوع مرسيدس على جانب الطريق وعلى الفور تم انتقال رئيس المركز العميد عبدالمنعم الدرسي وبرفقته أعضاء التحريات إلى مكان تواجد المركبة وعند وصولهم شاهدو أحد الأشخاص بجانب المركبة وفتاة ملقاه على الأرض مصابة بأعيرة نارية.

وأشارت إلى أن أعضاء التحريات ضبطوا الجاني ونقلوه إلى المركز و إخطار النيابة العامة التي أمرت بحفظ الجثمان بمستشفى الجلاء بعد المُعاينة.

وأفادت المديرية أنه وبالتحقيق مع الجاني تبين أنه يُدعى “ي.ف.ي” من مواليد 1963 وأعترف بأنه قتل ابنته التي تدعى “ن.ي.ف” من مواليد 1982 بواسطة سلاح ناري نوع خرطوش وبسؤاله عن الأسباب التي أدت به لإرتكاب هذه الجريمة أفاد قائلا بأنه “موضوع شرف”.

المديرية أكدت اتخاذها لكافة الإجراءات القانونية حيال الجاني واحالته إلى النيابة العامة.

The post مديرية أمن بنغازي تكشف ملابسات جريمة قتل أب لإبنته بمنطقة النواقية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية