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بوستة: الأولوية في لقاء عقيله صالح والمشري ستكون لمناقشة المواد الخلافية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو المجلس الأعلى للدولة شعبان بوستة، المرافق لرئيس المجلس الاستشاري خالد المشري في جنيف، إن رئيسي مجلسي النواب والدولة وصلا مساء أمس الإثنين، إلى جنيف، ويقيمان في الفندق نفسه.

وأضاف بوستة، في تصريحات صحفية، أن الأولوية ستكون لمناقشة المواد الخلافية، ولكن الباب سيبقى مفتوحا أيضا لمناقشة السلطة التنفيذية.

وتابع:” ثمة تفاؤل بأن يجري التوافق خلال اليومين القادمين”.

ولفت إلى أن أغلب النقاط الخلافية حسمت في اجتماعات القاهرة، وتبقى بعض النقاط، منها قانون الانتخابات، متسائلا:” هل يصدره مجلس النواب منفردا أم بالمشاركة مع مجلس الدولة؟”.

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الأولوية المشري بوستة لقاء عقيله صالح مناقشة المواد الخلافية

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صحيفة الساعة 24

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