في إحاطته أمام مجلس الأمن.. السني: نطالب بإشراكنا في اختيار المبعوثين الأمميين لليبيا

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، إن أزمة ليبيا مرتبطة بصراعات دولية وإقليمية ولدينا اعتراض على آلية اختيار المبعوث الأممي، ونطالب الأمين العام بمشاورة ليبيا بخصوص المرشحين قبل مناقشة ملفاتهم في مجلس الأمن.

وأضاف السني، في إحاطته أمام مجلس الأمن، في جلسته التي عقدت مساء الإثنين، حول الوضع في ليبيا، أن الأزمة السياسية في ليبيا مرتبطة بصراعات دول إقليمية ودولية.

وأوضح السني:” أبدينا اعتراضنا على آلية اختيار المبعوث الأممي ونطالب الأمين العام بمشاورة ليبيا بخصوص المرشحين قبل مناقشة ملفاتهم في مجلس الأمن”.

وتابع:” نأمل من رئيسي مجلسي النواب والدولة التوافق في جنيف على جميع النقاط الخلافية والوصول إلى حل ليبي خالص وبقيادة وملكية ليبية حقيقية”.

واستطرد:” أن الوضع السياسي في ليبيا لازال متأزما وزيادة أزمة الكهرباء زادت من غضب الليبيين من جميع المسؤولين.