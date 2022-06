القطراني يلتقي أهالي الرياضيين الليبيين الموقوفين في ايطاليا منذ العام 2015

ليبيا – التقى نائب رئيس الحكومة المكلفة علي القطري أمس الإثنين بمكتبه بمدينة بنغازي ، أهالي ووفد المسجونين الليبيين في ايطاليا ، بحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ، ووزير الإشغال العامة نصر شرح البال ، وكلوديا قازيني ، كبير المحللين في المجموعة الدولية للأزمات الخاصة بليبيا ، وعضو الدفاع عن الشباب الليبيين المسجونين في إيطاليا.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي للحكومة ملف قضية الشباب الليبيين الخمسة المسجونين في ايطاليا منذ العام 2015 ، والذين صدر عليهم حكم بالسجن 30 عام من قبل القضاء الإيطالي ، وأن السفارة الليبية في إيطاليا لديها العلم بهذه القضية لكنها لم تقم بأي خطوة نحو هؤلاء المسجونين ،مشيرين إلى ضرورة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الايطالية الموقعة بين البلدين عام 2008 والاستفادة منها خاصة فيما يتعلق ببند تبادل السجناء .

بدوره، قالت قازيني:” إن هناك طعون تم تقديمها للمحاكم الأوروبية ولكنها قوبلت بالرفض دون تقديم الأسباب”،مشيرةً إلى أن القضاء الإيطالي يسمح باستئناف النظر في القضايا التي صدرت فيها إحكام في حالة توفر أدلة أو شهود جدد في هذه القضايا.

من جانبه ،رحب القطراني بوفد الأهالي والأسرة الرياضية في مستهل اللقاء ، مؤكدًا أن هذه القضية هي قضية رأي عام ولابد من فتحها أمام القضاء من جديد ، وعلى ضرورة التواصل مع رئيس مجلس القضاء الليبي مفتاح القوي بالخصوص ، متعهداً بمتابعة ملف القضية بشكل شخصي ، مضيفاً أن الحكومة ستقوم بواجبها مع أبنائها حتى يتم الإفراج عنهم ، منوهاً أنه سيتواصل مع رئيس الحكومة فتحي باشاآغا حول هذا الملف.

من جهته،أكد العقوري ضرورة التواصل مع السلطة التشريعية في إيطاليا ، لتحديد موعد مع رئيس البرلمان الإيطالي لإستئناف النظر في القضية ، وللتوصل إلى حل يفضي بالإفراج عن الشباب المسجونين.

