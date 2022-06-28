بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب المناطق الغربية والجنوبية نتيجة موجة الحر.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(38-43)مْ ، وتصل اليوم على العزيزية إلى (46) مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41) مْ ، وتكون على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مابين (29-33) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(40-46)مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(83 -41) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:18)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00).