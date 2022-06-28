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الحكومة الليبية تشكل لجنة لحل العوائق بمعبر أمساعد أمام المسافرين

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – سرت

أكدت الحكومة الليبية وضع ترتيبات لوجستية وأمنية لحل كافة المختنقات والعوائق بمعبر امساعد الحدودي.

وشددت الحكومة الليبية على ضرورة إيجاد حلول لكافة المختنفات في المنفذ بما يكفل يسر وسهولة حركة المسافرين.

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، فتحي باشاغا قرار بتشكيل لجنة وزارية للقيام بأعمال التنسيق والعمل المشترك مع السلطات المختصة بمصر بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

ويتعرض المسافرين الليبيين إلى معاملة سيئة من الجانب المصري إضافة إلى إرهاق الليبيين بدفع مبالغ كبيرة أثناء الدخول والخروج عبر منفذ السلوم البري.


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صحيفة العنوان الليبية

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