الارصاد: تراجع تدريجي في درجات الحرارة على هذه المناطق بدءا من السبت

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 01/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء لا تشهد تغير في حالة الطقس حيث يبقى تأثير موجة الحر على أغلب المناطق الغربية والجنوبية حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين ( 38 – 46 ) مْ وتتراجع في الفترة المسائية على بعض المناطق الساحلية بسبب تأثير نسيم البحر.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة أقل ارتفاعا على مناطق الخليج – بنغازي حتى المرج وتتراوح مابين ( 35 – 40 )مْ ، بينما تكون معتدلة نسبياً على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي حيث تتراوح مابين ( 29 – 33 ) مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير تراجع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي من مساء يوم السبت القادم.

والله أعلـــــــــــــــــــــم