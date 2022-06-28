بويصير: المنفي لديه الكثير ليقدمه والموقف يحتاجه

علق محمد بويصير المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، على تصريحات محمد المنفي التي قال فيها إن المجلس الرئاسي سيتدخل حال فشل لقاء عقيلة صالح وخالد المشري.

وكتب بويصير قائلًا عبر حسابه على فيسبوك: “اول مره استمع لمحمد المنفى واعتقد ان لديه الكثير ليقدمه فالموقف يحتاجه”.

تجدر الإشارة إلى أن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، لوح مجدداً باحتمال التدخل لحسم الخلافات حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة «في حال فشل الاجتماع المرتقب لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في مدينة جنيف السويسرية اليوم الثلاثاء».

وقال المنفى خلال اجتماعه السبت الماضي بالعاصمة طرابلس مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا: “إذا فشل الاجتماع، فسنتدخل نحن كمجلس رئاسي ونمارس سلطتنا السيادية”. مشيراً إلى “استمرار المجلس في دفع كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية، إلى التوافق حول إطار قانوني لإجراء الانتخابات، بمشاركة الجميع، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والعبور إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم”.