السني: يجب العمل على إنهاء جميع أنواع التواجد الأجنبي في ليبيا

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، إنه “علينا جميعاً يد بيد العمل على إنهاء جميع أنواع التواجد الأجنبي، بكافة المسميات والأنواع”.

وأضاف السني عبر تويتر، مستعرضًا جزءًا من كلمته أمام مجلس الأمن، في الجلسة التي عقدت مساء أمس الإثنين، حول الوضع في ليبيا، “ندعو أبناء شعبنا بأن يلتفوا حول كل المبادرات والمقترحات التي من شأنها تعزيز بناء الثقة ونبذ العنف وخطاب الكراهية وإنهاء جذري للأزمة ، وعدم الارتهان للأجنبي”.

وتابع؛ “علينا جميعاً يد بيد العمل على إنهاء جميع أنواع التواجد الأجنبي ، بكافة المسميات والأنواع”.

وأردف السني، “فكلنا رأينا يوماً بعد يوم كيف توافقت وتصالحت الدول التي كانت بالأمس القريب أعداء ، وكيف وضعت مصلحتها فوق كل اعتبار وكأن شيئاً لم يكن، لذا علينا وضع مصلحة بلادنا أولاً وأخيراً”.

وختم موضحًا “فهذا هو سبيلنا الوحيد للخروج من دوامة الصراع ،والذهاب نحو بناء دولة ليبيا الحديثة دولة المؤسسات والقانون”.