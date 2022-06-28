الهادي الصغير: المشري يريد تغييراً وزارياً فقط ولا يتحفظ على حكومة باشاغا

أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير، أن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، يريد تغييراً وزارياً فقط ولا يتحفظ على حكومة باشاغا.

وقال الصغير، في تصريحات صحفية له: “عقيلة اتفق مع المشري على فتح المشاورات بخصوص السلطة التنفيذية، وهو وافق ولم يعترض على فتح النقاش بخصوص الحكومة، وستجري مناقشة وحسم ملف المناصب السيادية بين رئيسي المجلسين، كما أنه لم يتحفظ على حكومة باشاغا لكنه يريد تغييرًا وزاريا فحسب”.

وأضاف “مجلس النواب لن يتنازل عن حكومة باشاغا، لكنه سيقبل بعض التغييرات الوزارية، والنقاط الخلافية العالقة تتلخص في المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات، الخاصة بإصدار القوانين، ومفوضية الانتخابات، وشروط الترشح وترشح العسكريين تم حسمها تماما، ولن تطرح في لقاء رئيسي المجلسين”.

وتابع “متفائل جدا باللقاء ومخرجاته، ونتوقع اتفاق الرئيسين الطرفين ثم دعم الاتفاق من المجلسين، جلسة مجلس الأمن قبل ساعات حملت دعمًا وضغطًا، وفي حال حدوث الاتفاق فسيدعمه المجتمع الدولي، ومجلس النواب سيظل السلطة التشريعية حتى إجراء الانتخابات، ولا مجال لعودة ملتقى الحوار أو غيره للمشهد”.